"Захватывать Лавру никто не пойдет": Филарет объяснил, в чей патриархат перейдут церкви после Томоса

3 августа, 2018, 07:52

После получения Томоса об автокефалии захвата храмов не будет, имущество будет принадлежать общинам, как и раньше

Об этом сказал Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет (Денисенко), передает сайт УПЦ КП.

"Что касается храмов, другого церковного имущества...Распространяется ложь, когда сторонники МП (Московского патриархата) говорят, что якобы "Киевский патриархат захватывает храмы Московского патриархата". Это невозможно в принципе! Почему невозможно? Потому что нет "храмов Киевского патриархата" или "храмов Московского патриархата". По украинским законам все храмы и имущество принадлежат общинам - на правах собственности или на праве пользования или на правах аренды", - рассказал глава УПЦ-КП.

То есть, храмы и имущество принадлежат прихожанам, монастырям и учебным заведениям, "не церкви как таковой, а конкретным людям, конкретным общинам верующих".

Все решают верующие: если большинство общины решили на общем собрании перейти из одного патриархата в другой - то имущество община оставляет за собой. Если решило простым большинством, двумя третями, тогда нужно проводить поочередное богослужение, чтобы имели право пользоваться храмом обе части бывшей одной общины - и большинство, и меньшинство.

Патриарх Филарет прогнозирует, что если сейчас в Киевский патриархат переходят десятки приходов, то "после Томоса переходить будут тысячи".

"Никакого насилия после Томоса не будет, а имущество будет принадлежать общинам, как и теперь", - заверил он.

Также добавил, что когда-то Киево-Печерская и Почаевская Лавры будут не очагами "русского мира", а украинскими. И что "захватывать Лавру никто не пойдет", как об этом говорят в МП.