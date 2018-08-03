"Второго свидания не будет": австралийка упала с горы и повисла на ветке, а ее спутник сбежал
3 августа, 2018, 11:57
Австралийка упала с горы во время свидания в горах, а мужчина бросил ее и ушел на работу
Об этом пишет Daily Mail.
Девушка по имени Сара пошла на свидание с мужчиной в горы. Все шло хорошо, но вскоре девушка поскользнулась и скатилась с горы. мужчина, который был с ней, сказал, что спешит на работу и ушел, оставив Сару наедине.
Один из альпинистов Брайан, который был неподалеку, заметил девушку и вызвал спасателей. Вместе с тремя пожарными он достал девушку из ловушки.
Во время падения девушка получила травму руки: ее ладонь была рассечена. Именно поэтому она не смогла самостоятельно выбраться наверх.
После того как Сару подняли на гору, ей оказали первую медицинскую помощь и отправили в госпиталь.
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