"Милан" арендовал у "Ювентуса" одного из лучших форвардов мира

3 августа, 2018, 11:08

Итальянские "Милан" и "Ювентус" провели масштабную трансферную сделку с участием трех футболистов

Об этом сообщает официальный сайт "Милана".

"Милан" арендовал аргентинского нападающего Гонсало Игуаина в "Ювентус" и обменял защитника Леонардо Бонуччи в команду из Турина. Срок аренды 30-летнего форварда составит один год, а после окончания сезона "Милан" будет обязан выкупить его. По неофициальной информации, за аренду аргентинца туринцы получат 18 млн евро, миланцы обязуются выкупить нападающего за 36 млн евро.

Также "Милан" заключил еще одну сделку с "Ювентусом", согласно которой 31-летний Бонуччи вернулся в "Ювентус" в обмен на коллегу по амплуа 24-летнего итальянца Маттиа Кальдару. Последний заключил с "Миланом" контракт до 2023 года.

Игуаин перешел в "Ювентус" из "Наполи" летом 2016 года за 90 млн евро. Вместе с туринской командой нападающий дважды становился чемпионом Италии и два раза выигрывал Кубок страны. В сезоне-2017/18 он провел 50 матчей и забил 23 мяча.

Бонуччи перешел в "Милан" летом 2017 года из "Ювентуса" за 42 млн евро и сразу был назначен капитаном команды. В прошлом сезоне клуб из Милана вместе с защитником занял шестое место в национальном чемпионате. Во время выступления за "Ювентус" Бонуччи шесть раз подряд становился чемпионом. В сезоне-2017/18 игрок провел 51 матч во всех турнирах и забил два мяча.