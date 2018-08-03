"Кофе с привкусом пепла": Порошенко показал, что он читает
Соответствующее фото размещено на странице президента в Facebook.
"Кофе с привкусом пепла" – одна из немногих книг, которую несмотря на нехватку времени, читаю", - написал Порошенко.
Книга Алексея Петрова, в описании Порошенко, "без прикрас, без пафоса и художественного домысла – военные будни 37-го отдельного мотопехотного батальона, тяжелые бои и, к сожалению, безвозвратные потери".
"Алексей Петров рассказывает о самых тяжелых для нашей армии схватках с врагом в Авдеевке, под Широкино. Интересны размышления автора о том, как нас изменила война, почему мы продолжаем эту борьбу, и почему победа неизбежна", - написал президент.
На полочке Порошенко таже есть другие книги о войне и события на востоке Украины. Среди них - "Савур-могила. Военные дневники", "Военный дневник 2014-2015", "Иловайский дневник", "14 друзей хунты" и другие.
Порошенко добавил, что многие из этих книг ему подарили сами авторы.
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