"Кофе с привкусом пепла": Порошенко показал, что он читает

3 августа, 2018, 12:26

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал фото книжной полочки с литературными произведениями, которые он читает

Соответствующее фото размещено на странице президента в Facebook.

"Кофе с привкусом пепла" – одна из немногих книг, которую несмотря на нехватку времени, читаю", - написал Порошенко.

Книга Алексея Петрова, в описании Порошенко, "без прикрас, без пафоса и художественного домысла – военные будни 37-го отдельного мотопехотного батальона, тяжелые бои и, к сожалению, безвозвратные потери".

"Алексей Петров рассказывает о самых тяжелых для нашей армии схватках с врагом в Авдеевке, под Широкино. Интересны размышления автора о том, как нас изменила война, почему мы продолжаем эту борьбу, и почему победа неизбежна", - написал президент.

На полочке Порошенко таже есть другие книги о войне и события на востоке Украины. Среди них - "Савур-могила. Военные дневники", "Военный дневник 2014-2015", "Иловайский дневник", "14 друзей хунты" и другие.

Порошенко добавил, что многие из этих книг ему подарили сами авторы.