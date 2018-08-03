"Брак за сутки" или обычный: в Минюсте рассказали, после какого чаще разводятся

3 августа, 2018, 11:32

Пары, которые поженились с помощью услуги "Брак за сутки", разводятся реже, чем те, которые женились привычным способом и перед браком имели месяц на размышления

Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова, передает сайт Минюста.

"Недавно мы праздновали два года с момента введения Минюстом услуги "Брак в сутки". Было много вопросов о количестве разводов таких пар. Мы специально собрали статистику за период функционирования услуги (с июля 2016 по июль 2018) и оказалось, что процент разводов среди пар, которые поженились стандартным способом составляет 1,9%, а среди тех, кто женился в сутки - 1,6% ", - сказала Сукманова.

По ее словам, с 38 444 пар, которые поженились за сутки, развелись только 615.

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"Думаю эти показатели — лучший ответ всем скептикам, которые критиковали Минюст за внедрение такой услуги, аргументируя тем, что быстрые браки будут так же быстро и распадаться", - отметила Сукманова.

Отмечается, что за два года существования услуги "Брак за сутки" ею воспользовалось 38 тысяч 444 пары. Самой популярной эта услуга есть в Киеве – почти 7 тыс. бракосочетаний, Одессе — почти 6 тыс. бракосочетаний, Мариуполе — более 2,6 тыс., Львове — 2,5 тыс., Северодонецке — более 2 тыс., Харькове — 1,8 тыс., Черновцах — 1,2 тыс. бракосочетаний.