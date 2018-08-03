Представителей Amnesty International не пустили к Сенцову, который голодает 82 дня
Об этом сообщает пресс-центр Amnesty International.
Комментируя эту ситуацию, директор организации в Украине Оксана Покалчук заметила, что таким действиям российской власти нет оправданий.
"Мы планировали посетить Олега в сопровождении независимого медицинского эксперта, который сможет оценить состояние его здоровья. Чтобы развеять все сомнения относительно состояния здоровья Олега и адекватности оказанной ему медицинской помощи, такой визит является обязательным", - подчеркнула она.
Таким образом в Amnesty призвали освободить Сенцова, а также на время заключения предоставить ему доступ к квалифицированным медицинским специалистам.
В ведомстве отметили, что письмо с отказом в посещении Сенцова получили 30 июля, однако российская Федеральная служба исполнения наказаний не привела никаких причин этого запрета. В письме заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается как "стабильное, без отрицательной динамики".
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Появилось видео с Сенцовым в колонии, отснятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить.
- Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
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