Представителей Amnesty International не пустили к Сенцову, который голодает 82 дня

3 августа, 2018, 12:09

Россия отказала международной правозащитной организации Amnesty International в предоставлении доступа к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову

Об этом сообщает пресс-центр Amnesty International.

Комментируя эту ситуацию, директор организации в Украине Оксана Покалчук заметила, что таким действиям российской власти нет оправданий.

"Мы планировали посетить Олега в сопровождении независимого медицинского эксперта, который сможет оценить состояние его здоровья. Чтобы развеять все сомнения относительно состояния здоровья Олега и адекватности оказанной ему медицинской помощи, такой визит является обязательным", - подчеркнула она.

Таким образом в Amnesty призвали освободить Сенцова, а также на время заключения предоставить ему доступ к квалифицированным медицинским специалистам.

В ведомстве отметили, что письмо с отказом в посещении Сенцова получили 30 июля, однако российская Федеральная служба исполнения наказаний не привела никаких причин этого запрета. В письме заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается как "стабильное, без отрицательной динамики".