Начальником столичного главка СБУ назначили премированного Пшонкой во время Майдана прокурора

3 августа, 2018, 12:43

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-прокурора времен Януковича Олега Валендюка начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области

Соответствующий указ №226/2018 размещен на сайте Петра Порошенко.

Во время Революции Достоинства Валеднюк занимал должность заместителя главного управления ГПУ, а поэтому подпадал под люстрацию, согласно ч.2 ст.3 закона Украины "Об очистке власти".

Как сообщалось в программе "Схемы", 15 октября 2014 года, в день, когда вступил в силу закон о люстрации, Валендюк направил запрос в Генпрокуратуру Украины, подпадает ли он под увольнение. 16 октября ему ответили, что да. 17 октября Валендюк подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить его увольнение. И следующего рабочего дня, 20 октября, появилось судебное постановление – запретить Генпрокуратуре увольнять прокурора Валендюка с занимаемой должности.

С января 2017 года он был назначен на должность заместителя начальника Департамента обеспечения деятельности руководства Генеральной прокуратуры. По информации, которую Валендюк подал конкурсной комиссии по отбору начальника киевского отделения Государственного бюро расследований, он освобожден от исполнения обязанностей в связи с принятием на военную службу по контракту.