Отравление шаурмой в Киеве: всю опасную продукцию поставлял один производитель
3 августа, 2018, 09:42
Во все торговые точки, в которых отравились шаурмой в Киеве в разных районах, опасную продукцию поставлял один субъект хозяйствования
Об этом сообщает пресс-служба Госпотребнадзора.
Отмечается, что соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы. По факту совершения противоправных деяний, которые содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 325 УКУ (нарушение санитарных норм и правил), возбуждено уголовного производства.
По состоянию на 2 августа зарегистрировано 83 случая заболеваний острой кишечной инфекцией, в том числе 12 случаев среди детей.
В результате проведения проверок инспекторами Госпотребнадзора установлено, что ни один субъект хозяйствования, с деятельностью которого связывают массовое отравление, нет необходимых документов. На данный момент эти МАФы закрыты.
- Напомним, 31 июля в Киеве люди массово отравились шаурмой, госпитализированы более 30 человек.
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