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Отравление шаурмой в Киеве: всю опасную продукцию поставлял один производитель


фото: bsnss
Во все торговые точки, в которых отравились шаурмой в Киеве в разных районах, опасную продукцию поставлял один субъект хозяйствования

Об этом сообщает пресс-служба Госпотребнадзора.

Отмечается, что соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы. По факту совершения противоправных деяний, которые содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 325 УКУ (нарушение санитарных норм и правил), возбуждено уголовного производства.

По состоянию на 2 августа зарегистрировано 83 случая заболеваний острой кишечной инфекцией, в том числе 12 случаев среди детей.

В результате проведения проверок инспекторами Госпотребнадзора установлено, что ни один субъект хозяйствования, с деятельностью которого связывают массовое отравление, нет необходимых документов. На данный момент эти МАФы закрыты.

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