Отец-блоггер кормил детей слабительным, снимал последствия и выкладывал на YouTube

3 августа, 2018, 14:25

Отец-блоггер кормил своих детей слабительным, а после этого снимал болезненные последствия употребления препарата на видеокамеру и выкладывал в YouTube

Пока сервис заблокировал его аккаунт, а дело расследуется службами по уходу за детьми, пишет издание Metro.

29-летний Кордеро Джеймс Брэди дал своим детям мороженое, начиненное слабительными препаратами, а затем поделился соответствующим видео с 5,6 миллионами подписчиков на канале "CJ SO COOL".

Такая "шутка" заставила детей страдать физически - но когда мальчик на видео говорит "мой желудок болит", Брэди издевается: "О, моя доброта, желудок этого мальчика похоже сломан".

Когда препараты подействовали, отец начал снимать детей на видео. Несмотря на то, что они явно испытывали дискомфорт и пытались закрыть дверь в ванную, он продолжал снимать, игнорируя их просьбы.

Представитель полиции сказал, что данное дело предлагают рассматривать как уголовное. Само видео было удалено только на прошлой неделе.

На своем канале горе-отец снимал шутки над своими детьми. Некоторые из них похожи на настоящие издевательства.

Кортни Пераг из совета по борьбе с детским насилием сказала: "такое сознательное поведение - это жестокое обращение с детьми. Это угроза для детей. Он вредит собственным детям и издевается над ними, чтобы продвигать свои шутки, это действительно беспокоит. Он моделирует неуместное поведение и поощряет его смехом ... Он учит своих детей, что вредить друг другу это нормально, просто чтобы хорошо посмеяться".

В YouTube также прокомментировали событие: "Контент, который ставит под угрозу несовершеннолетних, неприемлем для нас, и у нас есть строгая политика, которая запрещает детскую угрозу и вредный и опасный контент. Мы удаляем то, что нарушает наши правила, как только мы узнаем об этом".