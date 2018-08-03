Осужденный в Украине россиянин хочет обмена на одного из политзаключенных. Это может быть Сенцов или Балух
Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, Седиков предоставил заявление на имя президента России Владимира Путина с просьбой вернуть его на территорию России путем такого обмена.
Письмо передали в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой отправили его Путину.
"Также я обратилась к Ирине Геращенко -представителю Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, МИД Украины, к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и к Советнику Президента РФ, Главе Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову относительно содействия возможности гуманитарного обмена один на один", - отметила Денисова.
Она отметила, обмен может состояться на Олега Сенцова, Владимира Балуха, Станислава Клыха или Александра Кольченко, которым, как и Седикову, нужна медицинская помощь.
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