Осужденный в Украине россиянин хочет обмена на одного из политзаключенных. Это может быть Сенцов или Балух

3 августа, 2018, 14:44

Гражданин России Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, просит обменять его на одного из украинских политзаключенных

Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, Седиков предоставил заявление на имя президента России Владимира Путина с просьбой вернуть его на территорию России путем такого обмена.

Письмо передали в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой отправили его Путину.

"Также я обратилась к Ирине Геращенко -представителю Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, МИД Украины, к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и к Советнику Президента РФ, Главе Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову относительно содействия возможности гуманитарного обмена один на один", - отметила Денисова.

Она отметила, обмен может состояться на Олега Сенцова, Владимира Балуха, Станислава Клыха или Александра Кольченко, которым, как и Седикову, нужна медицинская помощь.