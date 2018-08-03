Оккупанты палят из минометов в зоне ООС: ранены четверо бойцов ВСУ
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: враги 28 раз открывали огонь по позициям украинской армии, в том числе один раз из тяжелого вооружения.
Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.
Под обстрелы попали защитники Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Шумов, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалика, Гнутового, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкиного.
Позиции у Водяного накрыли огнем из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм.
"За минувшие сутки в ходе боевых действий 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, двое оккупантов погибли и один - получил ранения", - отметили в штабе.
Сегодня российские наемники успели уже 6 раз обстрелять украинские позиции возле Крымского, Новолуганского, Марьинки и Широкиного.
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