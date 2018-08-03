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Новый тренд: мужчины корректируют форму бровей

Мужчины стали чаще ухаживать за бровями: коррекция становится новым трендом

Об этом пишет The Guardian.

По данным компании Stylus, которая занимается исследованием трендов, за последние несколько лет мужчин, которые интересуются услугами оформления бровей, больше. Обычно они заказывают коррекцию с помощью воска или нитей. Также стало популярным и покраска бровей.

"Прогрессивные потребители размывают границы между жесткой маскулинностью и мягкой женственностью. Это формирует новое отношение к мужским красоте и уходу ", - рассказывает основательница компании Эмили Гордон-Смит.

Ухоженные брови с правильной формой становятся элементом повседневного ухода.

 
 

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