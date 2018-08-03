3 августа, 2018, 16:07

Прокуратура Донецкой области разоблачила деятельность наркомафии, наладившей в пяти областях поставки опиумного мака под видом семян для пирожных кондитерского

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Члены наркомафии пытались продать почти 300 тонн семян мака, пригодного для изготовления 4,5 тонны ацетилированного опия. На "черном рынке" стоимость такого наркотика превышает 360 млн грн.

На территории Мариуполя разоблачили группу гражданских лиц и сотрудников полиции, занимавшихся сбытом семян мака снотворного с остатками маковой соломки под видом мака для кондитерских изделий. Сообщается, что из него в дальнейшем изготавливали ацетилированный опий.

Разоблаченная мариупольская преступная группа является частью более мощной группы, действующей на территории Донецкой, Запорожской, Львовской, Ривненской, Сумской и Черкасской областей. Получая от криминального бизнеса невероятные доходы, организатор и его ближайшие сообщники позволяли себе роскошную жизнь, тратя “грязные” средства на развлечения, покупку дорогих особняков, элитных автомобилей и драгоценностей.

К тому же отдельные сотрудники полиции, пользуясь служебным положением, ради незаконного обогащения осуществляли прикрытие преступной группы.

Собрав достаточную доказательную базу деятельности участников "маковой" мафии, правоохранителями проведено более 70 санкционированных обысков. Правоохранители задержали пять основных фигурантов наркотрафика.

Изъяты свыше 75 тонн семян опийного мака с примесями маковой соломки, средства: 4 миллиона 844 тысячи гривен, почти $99 тысяч, 475 евро, оружие и боеприпасы, автомобили элит-класса, на которых передвигались наркодельцы, оргтехника, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. Кроме того, пакет с маковой соломкой обнаружен и у одного из уличенных в преступной деятельности сотрудников полиции.