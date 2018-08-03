На параде ко Дню независимости женщины-военные впервые пройдут отдельной коробкой
3 августа, 2018, 18:20
Женщины-военнослужащие впервые примут участие в параде ко Дню независимости Украины 24 августа отдельной коробкой
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
Украинские военные начали подготовку к параду ко Дню Независимости Украины. На взлетной полосе Антонов состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГПС и более двух десятков военных оркестров.
"Впервые в этом году на параде будет шагать коробка женщин-военнослужащих", - добавил президент.
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