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На параде ко Дню независимости женщины-военные впервые пройдут отдельной коробкой


фото: Reuters
Женщины-военнослужащие впервые примут участие в параде ко Дню независимости Украины 24 августа отдельной коробкой

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

Украинские военные начали подготовку к параду ко Дню Независимости Украины. На взлетной полосе Антонов состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГПС и более двух десятков военных оркестров.

"Впервые в этом году на параде будет шагать коробка женщин-военнослужащих", - добавил президент.

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