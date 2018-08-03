На отечественной сети АЗК стартует акция "Дорога к сердцу". Новости компании

3 августа, 2018, 11:23

В отечественной сети автозаправочных комплексов началась благотворительная акция для помощи преждевременно рожденным младенцам

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

"Дорога к сердцу": подарите крохе первое дыхание. Такая благотворительная акция стартует в отечественной сети автозаправочных комплексов. На собранные средства приобретут медицинское оборудование для преждевременно рожденных младенцев. Инициаторами являются компания WOG и Украинская биржа благотворительности.

"Все в ваших руках, это очень просто, это действительно позитивно. И задача таких акций - объединять людей вокруг решения острых социальных проблем. И вот помощь маленьким малышам, которые рождаются меньше одного килограмма весом, - это такое священное задание, которое может стать частью каждого из украинцев", - подчеркнула директор Украинской биржи благотворительности Ирина Гуцал.

Присоединиться к акции просто. Достаточно на автозаправочном комплексе купить кофе в особой благотворительной чашке. С уникальным разработанным дизайном.

Стоимость кофейного напитка увеличиться всего на две гривны, также все желающие смогут приобрести чашку и отдельно , стоимость sv такой кружки символическая - всего пять гривен .

"Мы пошли нестандартным путем - создали уникальный рисунок на стакане. Это очень важно, это очень круто! Мы рады, что новая волна, и она такая яркая, она такая летняя. И говорят, что кофе в благотворительном стакане намного вкуснее, поэтому мы призываем всех наших клиентов присоединиться", - отметила директор по маркетингу компании WOG Ольга Капустина.

По статистике 5-6 процентов родов является преждевременными. То есть, ежегодно на свет появляется более 20 тысяч недоношенных малышей. Их лечение непростое, длительное и требует современных медпрепаратов.

"Это малыши, которые с первых минут жизни нуждаются в интенсивной высокоспециализированной помощи. В условиях отделения интенсивной терапии недостаточно профессионализма специалистов, которые заботятся о детях. Успех выхаживания недоношенных деток зависит от современного высокотехнологичного оборудования", - подытожила доктор медицинских наук, профессор Ольга Воробьева.

Акция продлится, пока не раскупят все кружки. И таким образом будет собрано миллион гривен. И как своеобразный символ этого благотворительного мероприятия - напротив одной из АЗК компании высадили небольшие "дерева жизни". С табличками, на которых каждый садовод мог подписать свои пожелания будущим новорожденным младенцам.