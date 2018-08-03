На Киевщине произошло новое массовое отравление шаурмой: 18 пострадавших, в том числе дети

3 августа, 2018, 22:34

В поселке Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области произошло массовое пищевое отравление

Об этом сообщает сайт Госпродпотребслужбы.

Начало вспышки датируют 1 августа. По состоянию на 3 августа от отравления пострадали уже 18 человек, в том числе 2 ребенка. Все пострадавшие связывают заболевание с употреблением шаурмы, приобретенной в торговом павильоне "Kabanos" на территории ЖК "Львівський маєток".

По результатам обследования торговой точки выявлен ряд нарушений санитарного законодательства в сфере безопасности и качества пищевых продуктов:

отсутствуют данные о регистрации мощности предприятия и документы о качестве и безопасности пищевых продуктов, используемых при приготовлении блюд;

нарушаются температурный режим, сроки хранения пищевых продуктов и товарное соседство при хранении пищевых продуктов;

отсутствует информация о технологическом процессе изготовления пищевых продуктов быстрого приготовления;

не соблюдается санитарно-гигиенический режим (неудовлетворительное санитарное состояние технологического, холодильного оборудования, кухонного инвентаря и рабочих поверхностей);

не создані условия для приготовления продуктов питания, мытья и обработки технологического, холодильного оборудования, рабочих поверхностей кухонного инвентаря, соблюдение правил личной гигиены;

отсутствует информация о результатах прохождения медицинского осмотра персоналом;

павильон загроможден посторонними вещами и тому подобное.

Напомним, ранее в Киеве произошло массовое отравление шаурмой, в общем пострадали по меньшей мере 70 человек, в том числе дети и беременная жинка. Во всех случаях опасную продукцию для приготовления блюд поставлял один производитель.