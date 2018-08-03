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На Черниговщине перевернулся автобус с детьми: 4 детей и 4 взрослых госпитализированы

В Черниговской области перевернулся автобус, который вез детей с родителями на отдых, госпитализированы 8 человек

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

3 августа в Нежинском районе Черниговской области перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть травмированные. Медики доставили в больницу восьмерых пострадавших - четырех взрослых и четырех детей. Трое из них находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Как выяснили правоохранители, микроавтобус “Фольксваген” двигался из Киева в Конотоп Сумской области, транспорт перевозил детей с родителями, которые направлялись на водный отдых. По предварительной информации, во время выполнения маневра обгона женщина-водитель не справилась с управлением, автомобиль задел бордюр и лег на бок.

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