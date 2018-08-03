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Киевлянин выбросил с 7 этажа щенка и теперь может "сесть"


фото: sputnik
Киевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении киевлянина за жестокое обращение с животным

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Установлено, что 44-летний житель Дарницкого района столицы выбросил из окна седьмого этажа щенка немецкой овчарки.

Песик результате полученных травм погиб.

Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК Украины, то есть жестокое обращение с животным, издевательство над животными, содеянное с применением жестоких методов.

По состоянию на сегодня досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено.

Обвинительный акт направлено в Дарницкий районный суд столицы для рассмотрения по существу.

За совершенное киевлянину грозит до трех лет ограничения свободы.

 

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