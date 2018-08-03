Киевлянин выбросил с 7 этажа щенка и теперь может "сесть"
3 августа, 2018, 13:33
Киевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении киевлянина за жестокое обращение с животным
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Установлено, что 44-летний житель Дарницкого района столицы выбросил из окна седьмого этажа щенка немецкой овчарки.
Песик результате полученных травм погиб.
Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК Украины, то есть жестокое обращение с животным, издевательство над животными, содеянное с применением жестоких методов.
По состоянию на сегодня досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено.
Обвинительный акт направлено в Дарницкий районный суд столицы для рассмотрения по существу.
За совершенное киевлянину грозит до трех лет ограничения свободы.
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