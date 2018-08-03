Коноплянка травмировался на тренировке "Шальке"

3 августа, 2018, 14:50

Украинский футболист Евгений Коноплянка травмировался на тренировке немецкого "Шальке"

Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.

Украинский полузащитник досрочно покинул тренировку из-за повреждения. Коноплянка столкнулся с партнером по команде, после чего не смог продолжить занятия. Полузащитник покинул поле, держась за левое бедро. О степени сложности травмы пока неизвестно.

В прошлом сезоне Евгений Коноплянка сыграл 27 матчей в чемпионате Германии, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.