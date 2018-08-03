 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Коноплянка травмировался на тренировке "Шальке"


фото: twitter
Украинский футболист Евгений Коноплянка травмировался на тренировке немецкого "Шальке"

Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.

Украинский полузащитник досрочно покинул тренировку из-за повреждения. Коноплянка столкнулся с партнером по команде, после чего не смог продолжить занятия. Полузащитник покинул поле, держась за левое бедро. О степени сложности травмы пока неизвестно.

В прошлом сезоне Евгений Коноплянка сыграл 27 матчей в чемпионате Германии, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 августа, 2018 пятница

больше новостей

3 августа, 2018 пятница

2 августа, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать