Коноплянка травмировался на тренировке "Шальке"
3 августа, 2018, 14:50
Украинский футболист Евгений Коноплянка травмировался на тренировке немецкого "Шальке"
Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.
Украинский полузащитник досрочно покинул тренировку из-за повреждения. Коноплянка столкнулся с партнером по команде, после чего не смог продолжить занятия. Полузащитник покинул поле, держась за левое бедро. О степени сложности травмы пока неизвестно.
В прошлом сезоне Евгений Коноплянка сыграл 27 матчей в чемпионате Германии, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
Training abgebrochen: Hier verlässt #Konoplyanka den #Schalke-r Trainingsplatz. Wie schwer er sich am Oberschenkel verletzt hat, werden jetzt Унтерсучунген знаменитостей: https://t.co/KhuAL5Ki3Y (Video: Heselmann) pic.twitter.com/E2Fg3jxFqG— Ruhr Nachrichten S04 (@RN_S04) 3 августа 2018 г.
- Накануне стало известно, что Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в испанском "Эспаньоле".
- Ранее из-за травмы контрольный матч английского "Вест Хэма" пропустил другой хавбек сборной Украины - Андрей Ярмоленко.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-