Католики против протестантов: перед матчем Лиги Европы подрезали двух фанов

3 августа, 2018, 13:22

В Глазго перед матчем Лиги Европы между шотландским "Рейнджерс" и хорватским "Осиеком" произошли столкновения на религиозной почве

Об этом сообщает Sky Sports.

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени возле стадиона "Айброкс", где "Рейнджерс" принимает своих соперников. Отмечается, что одному из пострадавших 40 лет, другому - 24. Они были доставлены в больницу, позже медперсонал и полиция подтвердили, что жизни мужчин ничего не угрожает, их состояние стабильное.

Вероятной причиной конфликта стала религия. Фанаты "Рейнджерс" являются протестантами и известные давней враждой с другим клубом из Глазго - "Селтиком", болельщики которого являются католиками. В Хорватии большинство населения также исповедует католицизм.