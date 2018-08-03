Католики против протестантов: перед матчем Лиги Европы подрезали двух фанов
Об этом сообщает Sky Sports.
Инцидент произошел около 19:00 по местному времени возле стадиона "Айброкс", где "Рейнджерс" принимает своих соперников. Отмечается, что одному из пострадавших 40 лет, другому - 24. Они были доставлены в больницу, позже медперсонал и полиция подтвердили, что жизни мужчин ничего не угрожает, их состояние стабильное.
Вероятной причиной конфликта стала религия. Фанаты "Рейнджерс" являются протестантами и известные давней враждой с другим клубом из Глазго - "Селтиком", болельщики которого являются католиками. В Хорватии большинство населения также исповедует католицизм.
Clashes before Rangers - NK Osijek 02.08.2018 in Glasgow— HooligansTV (@HooligansTV1) 2 августа 2018 г.
source @DarkFlameboy pic.twitter.com/f6DV1gQApU
- Ответный Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы "Рейнджерс" - "Осиек" завершился вничью 1:1. В следующую стадию турнира пробилась шотландская команда - за счет победы в первом матче противостояния со счетом 1:0. В третьем раунде "Рейнджерс" сыграет со словенским "Марибором".
- 2 июля в третий круг отбора Лиги Европы вышел "Мариуполь", который в дополнительное время победил "Юргорден". Следующим соперником украинского клуба станет французский "Бордо".
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