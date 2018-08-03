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Католики против протестантов: перед матчем Лиги Европы подрезали двух фанов


фото: twitter
В Глазго перед матчем Лиги Европы между шотландским "Рейнджерс" и хорватским "Осиеком" произошли столкновения на религиозной почве

Об этом сообщает Sky Sports.

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени возле стадиона "Айброкс", где "Рейнджерс" принимает своих соперников. Отмечается, что одному из пострадавших 40 лет, другому - 24. Они были доставлены в больницу, позже медперсонал и полиция подтвердили, что жизни мужчин ничего не угрожает, их состояние стабильное.

Вероятной причиной конфликта стала религия. Фанаты "Рейнджерс" являются протестантами и известные давней враждой с другим клубом из Глазго - "Селтиком", болельщики которого являются католиками. В Хорватии большинство населения также исповедует католицизм.

  • Ответный Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы "Рейнджерс" - "Осиек" завершился вничью 1:1. В следующую стадию турнира пробилась шотландская команда - за счет победы в первом матче противостояния со счетом 1:0. В третьем раунде "Рейнджерс" сыграет со словенским "Марибором".
  • 2 июля в третий круг отбора Лиги Европы вышел "Мариуполь", который в дополнительное время победил "Юргорден". Следующим соперником украинского клуба станет французский "Бордо".
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