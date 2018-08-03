Главу ГФС Винницкой области арестовали: его подозревают в уклонении от налогов и взяточничестве
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Правоохранители установили, что в 2014 году в Винницкой области появилась преступная организация, в состав которой вошли должностные лица органов ГФС, а также приближенные к ним учредители и должностные лица субъектов хозяйственной деятельности.
Участники преступной организации обогащались, в частности, за счет проведения подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности без отражения в бухгалтерском и налоговом учете финансово-хозяйственных операций по закупке на территории Украины товаров и их дальнейшего экспорта по заниженной стоимости и невозврата валютной выручки.
ГПУ оценивает причиненный ущерб в сумме свыше 305 млн грн в виде неуплаты указанными субъектами хозяйственной деятельности налогов.
Сейчас руководителю ГУ ГФС в Винницкой области Руслану Осмоловскому в совершении уголовных правонарушений, в частности, в создании преступной организации с целью совершения тяжких преступлений, в организации умышленного уклонения от уплаты налогов, а также в злоупотреблении властью.
Также сообщено о подозрении основателю и руководителю ряда предприятий в совершении умышленного уклонения от уплаты налогов и в участии в преступлениях, совершенных преступной организацией.
Печерский райсуд Киева применил к Осмоловскому и руководителю ряда предприятий меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог как альтернативу содержанию под стражей в размере 50 млн грн.
- В июле 2018 года сообщалось, что в кабинете Осмоловского сотрудники СБУ проводят обыск.
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