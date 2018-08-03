Действующий лидер Зимбабве Мнангагва победил на выборах президента
Об этом сообщает BBC со ссылкой на центральную избирательную комиссию страны.
"Мнангагва набрал 50,8% голосов, его основной соперник - кандидат от оппозиционного альянса "Движение за демократические перемены" (MDC) Нельсон Чаміза - 44,3%. В абсолютных цифрах Эммерсон Мнангагва, который представляет правящую партию "Зимбабвийский африканский национальный союз" (ZANU PF), набрал более 2,46 млн голосов", - отмечается в сообщении.
Представители оппозиции заявили, что достоверность результатов проверить невозможно. В центризбиркоме страны назвали выборы состоялись, честными.
Получив более 50% голосов избирателей, Мнангагва избежал второго тура президентских выборов.
Результаты президентских выборов, которые состоялись одновременно с парламентскими, объявили не сразу, что вызвало недовольство оппозиции и протесты. В альянсе MDC утверждали, что правящая партия пытается подтасовать результаты голосования, чтобы обеспечить победу Мнангагве.
Задержку с объявлением результатов называли неприемлемой не только оппозиционеры, но и представители миссии наблюдателей ЕС.
По итогам парламентских выборов правящая партия ZANU PF получила большинство мест в кабинете министров.
Президентские и парламентские выборы в Зимбабве стали первыми после отстранения от власти Роберта Мугабе, который управлял страной на протяжении 20 лет.
- Наблюдатели от Содружества наций осудили применение силы зимбабвийскими солдатами в отношении протестующих активистов оппозиции, в столкновениях с которыми погибли шесть человек.
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