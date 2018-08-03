Действующий лидер Зимбабве Мнангагва победил на выборах президента

3 августа, 2018, 09:49

Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который возглавил страну после отстранения от власти в ноябре 2017 года Роберта Мугабе, одержал победу на президентских выборах, которые состоялись 30 июля

Об этом сообщает BBC со ссылкой на центральную избирательную комиссию страны.

"Мнангагва набрал 50,8% голосов, его основной соперник - кандидат от оппозиционного альянса "Движение за демократические перемены" (MDC) Нельсон Чаміза - 44,3%. В абсолютных цифрах Эммерсон Мнангагва, который представляет правящую партию "Зимбабвийский африканский национальный союз" (ZANU PF), набрал более 2,46 млн голосов", - отмечается в сообщении.

Представители оппозиции заявили, что достоверность результатов проверить невозможно. В центризбиркоме страны назвали выборы состоялись, честными.

Получив более 50% голосов избирателей, Мнангагва избежал второго тура президентских выборов.

Результаты президентских выборов, которые состоялись одновременно с парламентскими, объявили не сразу, что вызвало недовольство оппозиции и протесты. В альянсе MDC утверждали, что правящая партия пытается подтасовать результаты голосования, чтобы обеспечить победу Мнангагве.

Задержку с объявлением результатов называли неприемлемой не только оппозиционеры, но и представители миссии наблюдателей ЕС.

По итогам парламентских выборов правящая партия ZANU PF получила большинство мест в кабинете министров.

Президентские и парламентские выборы в Зимбабве стали первыми после отстранения от власти Роберта Мугабе, который управлял страной на протяжении 20 лет.