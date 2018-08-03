Десантник Бабич, назначение послом которого не согласовала Украина, может стать спецпредставителем Путина в Беларуси, - росСМИ

3 августа, 2018, 14:35

Полпреду Путина в Приволжском федеральном округе, десантнику и бывшему премьеру Чечни Михаилу Бабичу, который рассматривается на должность посла в Минске, может быть предоставлен статус спецпредставителя президента РФ

Об этом сообщает РБК.

Особый статус

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, которого планируется направить послом России в Беларуси, может получить в Минске особый статус. Обсуждается, что кроме назначения на должность посла он также будет назначен спецпредставителем президента. Об этом российскому РБК сообщил источник, близкий к Кремлю, и подтвердил собеседник, близкий к МИД.

Совмещение должности посла в другом государстве с должностью спецпредставителя президента - довольно редкий случай в российской дипломатической практике. Например, две должности объединяли Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов, которые были послами в Украине и одновременно спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических отношений с этой страной.

Должность спецпредставителя президента дает послу дополнительные рычаги влияния, говорит источник, близкий к российскому МИД. Кроме традиционной дипломатической работы по линии МИД он может по своему направлению ставить задачу российским органам исполнительной власти, собирать совещания с участием чиновников правительства. Поскольку отношения Москвы и Минска время от времени складываются непросто, Владимиру Путину важно иметь в Беларуси не просто посла, а человека с дополнительными возможностями, говорит источник, близкий к Кремлю.

Кандидатуру Михаила Бабича на пост посла России в Беларуси уже одобрил комитет Госдумы по делам СНГ и комитет Совета Федерации по международным делам. В настоящее время Москва ожидает агреман на его назначение.

Михаил Бабич - бывший десантник, с 1986 по 1994 годы проходил службу в воздушно-десантных войсках и войсках КГБ СССР, принимал участие в боевых действиях (правда, официальная биография не содержит сведений, где именно).

С 1994 года занялся бизнесом, а с конца 90-х - пошел на государственную службу. Был фигурантом многочисленных коррупционных скандалов: о присвоении руководством компании "Росмясомолторг" 2 млрд рублей от продажи европейской и американской гуманитарной помощи; о грубом нарушении служебных обязанностей и доступе к гостайне; о содействие продаже коммерческой структуре одного из спиртзаводов и о незаконном создании представительства губернатора Ивановской области в Москве (последний раз чуть не закончилось его арестом).

В 2001 году Бабич три месяца возглавлял правительство Чечни - откуда уволился, опять же, со скандалом.

В 2016 году российский МИД номинировал кандидатуру Махайла Бабича на посла РФ в Украине. Однако наше государство отказалось согласовать это назначение.