Чем хлопья опасны для здоровья. Исследования

3 августа, 2018, 11:09

Ученые из Стэндфордского университета провели исследование и обнаружили, что кукурузные хлопья на завтрак могут ухудшить состояние здоровья

Об этом пишет Zdorovia.

Кукурузные хлопья, особенно из цельнозерновых злаков, считаются полезными для здоровья. Они также содержат много витаминов, минералы и клетчатку.

По результатам же исследования, хлопья с молоком на завтрак могут провоцировать скачки уровня сахара в крови. Он может подниматься в течение дня, если это блюдо было первым, что съел человек.

Это происходит потому, что этот продукт содержит большое количество сахара, который добавляют для усиления его вкуса. Даже у людей, не страдающих диабетом, скачки сахара в крови становятся очень существенными.

Из-за этих прыжков у человека может возникнуть резкое чувство голода, а это приводит к набору веса.