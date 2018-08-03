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Чем хлопья опасны для здоровья. Исследования

Ученые из Стэндфордского университета провели исследование и обнаружили, что кукурузные хлопья на завтрак могут ухудшить состояние здоровья

Об этом пишет Zdorovia.

Кукурузные хлопья, особенно из цельнозерновых злаков, считаются полезными для здоровья. Они также содержат много витаминов, минералы и клетчатку.

По результатам же исследования, хлопья с молоком на завтрак могут провоцировать скачки уровня сахара в крови. Он может подниматься в течение дня, если это блюдо было первым, что съел человек.

Это происходит потому, что этот продукт содержит большое количество сахара, который добавляют для усиления его вкуса. Даже у людей, не страдающих диабетом, скачки сахара в крови становятся очень существенными.

Из-за этих прыжков у человека может возникнуть резкое чувство голода, а это приводит к набору веса.

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