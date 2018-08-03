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Буффон спел на посвящении в ПСЖ и заставил хохотать одноклубников


фото: twitter
Знаменитый голкипер Джанлуиджи Буффон своим пением на посвящении в ПСЖ развеселил партнеров по клубу

Видео выступления Буффона выложил другой итальянский футболист ПСЖ Марко Вератти в Instagram.

40-летний голкипер на посвящении экспрессивно исполнил песню Васко Росси - Vita Spericolata, которая вызвала смех его партнеров по парижскому клубу.

 

Benvenuto campione #gigivascobuffon @gianluigibuffon

Публикация от Marco Verratti (@marco_verratti92)

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