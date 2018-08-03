Буффон спел на посвящении в ПСЖ и заставил хохотать одноклубников
3 августа, 2018, 12:04
Знаменитый голкипер Джанлуиджи Буффон своим пением на посвящении в ПСЖ развеселил партнеров по клубу
Видео выступления Буффона выложил другой итальянский футболист ПСЖ Марко Вератти в Instagram.
40-летний голкипер на посвящении экспрессивно исполнил песню Васко Росси - Vita Spericolata, которая вызвала смех его партнеров по парижскому клубу.
- В конце прошлого сезона Джанлуиджи Буффон объявил, что покидает туринский "Ювентус".
- Легендарный итальянец решил продолжить карьеру во французском ПСЖ, с которым заключил контракт на два года.
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