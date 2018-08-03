Блокнотный скандал в Аргентине: водитель чиновников десятки лет записывал все взятки, которые ему поручали развозить

3 августа, 2018, 13:14

В Аргентине арестовали 12 человек после того, как водитель чиновников обнародовал блокноты, в которых вел записи о взятках, которые ему поручали развозить

Об этом сообщает BBC.

Водитель Оскар Центено (Oscar Centeno) вел записи с 2003 по 2015 год, когда при власти находились Кристина Фернандес де Киршнер и ее покойный муж Нестор Киршнер. Центов подробно записывал время, ценность и даже вес сумок с деньгами, которые ему приходилось отвозить. Он также указывал адреса и множество других деталей, например, время, когда его начальник ходил в спортзал.

В начале 2018 года Центено передал восемь тетрадей газете La Nacion, которая несколько месяцев работала над историей, прежде чем обратиться к власти. 1 августа издание опубликовало расследование, которое привело к множеству арестов.

По подсчетам журналистов, в блокнотах речь идет о взятках на общую сумму 56 миллионов долларов. По мнению судьи, общая сумма взяток достигает 160 миллионов долларов.

После задержания Центано стал сотрудничать со следствием. Много чиновников и бизнесменов задержаны за записи, отказались давать показания. Среди фигурантов дела оказался бывший глава строительной компании Хавьер Санчес Кабальеро, а также вице-президенты энергетической компании Херардо Феррейра и Хорхе Гильермо Нейра.

Как отметило агентство Bloomberg, "самый важный вопрос" - приведет ли дело к аресту Кристины Киршнер, что затруднит ее возможность участвовать в выборах президента в 2019 году. В декабре ей удалось избежать заключения за госизмену и нарушение правил валютной торговли. На этот раз судья, который рассматривает дело о взятке, также потребовал лишить Киршнер депутатской неприкосновенности.

Нестор и Кристина Киршнер