8,3 кг тротила и патроны: на Закарпатье военные торговали боеприпасами

3 августа, 2018, 18:48

На Закарпатье сотрудники СБУ задержали военных при попытке продажи 7 килограммов тротила и 200 грамм пластида

Об этом сообщает военная прокуратура Закарпатья.

За период июня-августа 2018 года сержант и младший сержант одного из батальонов реализовали 8,3 кг тротила, 200 гр. пластида, 75 средств для инициирования подрыва и 26 патронов калибра 5,45 мм к автомату Калашникова на общую сумму 16,7 тыс. грн.

Военных задержали 2 августа во время сбыта 7 кг тротила и 200 гр. пластида.

В настоящее время решается вопрос о сообщении бойцам подозрения по статье "Присвоение военнослужащим оружия, взрывчатых или других боевых веществ" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.