4 продукта-мифа, от которых на самом деле не толстеют

3 августа, 2018, 16:03

Некоторые продукты попали в "черный список", потому что они вредны для здоровья. Но некоторые из них попали в список незаслуженно

Об этом пишет Cosmopolitan.

Хлеб. Это полезный продукт, который содержит медленные углеводы, клетчатку, витамины группы В. Чтобы хлеб был максимально полезным, выбирайте виды, сделанные из ржаной муки и отрубей.

Банан и виноград. У этих фруктов высокий гликемический индекс. Это показатель, отражающий, с какой скоростью продукт расщепляется в организме человека и превращается в глюкозу. Но эти фрукты полезнее, чем сладости.

Картофель. Все зависит от того, как он приготовлен. Вредным для организма будет жареный картофель. Поэтому его лучше варить или запекать. Полностью исключать картофель из рациона не стоит.

Лапша. Большинство видов сейчас изготавливают из твердых сортов пшеницы. Главное в приготовлении не добавлять сливочных соусов. Лучше выбирать томатный или оливковое масло.