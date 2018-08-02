Зловещая шаурма в Киеве: число пострадавших снова выросло

2 августа, 2018, 07:19

В Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой возросло до 70 человек

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

Отмечается, что среди пострадавших 10 детей.

"По состоянию на 17:00 1 августа в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей", - говорится в сообщении.

Так, 33 случая (из них 3 случая среди детей) связанные с употреблением шаурмы возле станции метро "Дарница". Еще 26 человек (среди них двое детей) отравились шаурмой и сосисками в лаваше с майонезом, приобретенными в МАФе в кафе "Речной порт" на Почтовой площади.

Кроме того, 11 случаев отравления (из них 5 детей) связанные с употреблением шаурмы на Оболони. Еще один случай острой кишечной инфекции зарегистрировано у беременной женщины после употребления шаурмы, приобретенной возле станции метро "Лесная".

В ведомстве уточнили, что из 70 пострадавших 10 не госпитализированы. Предварительный диагноз - сальмонеллез.