Зловещая шаурма в Киеве: число пострадавших снова выросло
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.
Отмечается, что среди пострадавших 10 детей.
"По состоянию на 17:00 1 августа в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей", - говорится в сообщении.
Так, 33 случая (из них 3 случая среди детей) связанные с употреблением шаурмы возле станции метро "Дарница". Еще 26 человек (среди них двое детей) отравились шаурмой и сосисками в лаваше с майонезом, приобретенными в МАФе в кафе "Речной порт" на Почтовой площади.
Кроме того, 11 случаев отравления (из них 5 детей) связанные с употреблением шаурмы на Оболони. Еще один случай острой кишечной инфекции зарегистрировано у беременной женщины после употребления шаурмы, приобретенной возле станции метро "Лесная".
В ведомстве уточнили, что из 70 пострадавших 10 не госпитализированы. Предварительный диагноз - сальмонеллез.
- Напомним, 31 июля в Киеве люди массово отравились шаурмой, госпитализированы более 30 человек.
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