За Украину выступят три российские биатлонистки

2 августа, 2018, 13:00

За сборную Украины по биатлону будут выступать три россиянки

Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, сообщает Sport.ua.

В первых стартах юниорского чемпионата Украины по летнему биатлону, который проходит в Тысовце, приняли участие три спортсменки из России - Екатерина Бех выиграла спринт, Анастасия Рассказова была четвертой, а Оксана Москаленко - 11-ю.

Брынзак заявил, что они получат украинское гражданство и будут выступать за нашу сборную.

"Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они уволились в Москве, прошли сборы с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне. Родители у девочек украинцы, документы получения гражданства сейчас находятся в стадии оформления. Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе испытываем определенный кадровый дефицит", - сказал Брынзак, который сообщил, что вместе с биатлонистками в Украине будет работать их тренер Илья Лопухов.