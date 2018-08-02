За полгода в Украине "минировали" здания 1500 раз. Это вдвое больше, чем за весь 2017 год

2 августа, 2018, 11:34

С начала года в полицию поступило более полуторы тысячи заявлений о минировании зданий. Вместе с тем, за весь прошлый год таких сообщений было 700

Об этом сообщает первый заместитель Председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба Нацполиции.

Ложные заминирования являются наиболее характерными для крупных городов Украины. Так, больше всего ложных сообщений о заминировании зарегистрировано в Харькове – почти тысячу. На Львовщине зарегистрировано 155 анонимных сообщений, в Киеве – 122, на Одесщине – 40, на Днепропетровщине – 33.

В то же время зачастую "минируются" магазины и торгово-развлекательные центры. В 2018 году зарегистрировано почти 600 таких фактов. Кроме того, 550 раз "минировали" предприятия, учреждения и организации и около 90 раз – помещения органов власти.

"Большинство соответствующих сообщений поступает на электронные адреса – 985 случаев из 1,5 тысяч. При этом значительное количество ip-адресов отправителей зарегистрирована на территории Российской Федерации", – сообщил Аброськин.

Он подчеркнул, что на реагирование на ложные сообщения о заминировании тратятся значительные ресурсы.