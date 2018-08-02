Ирландский боец Макгрегор объявил о возвращении в UFC
2 августа, 2018, 12:31
Ирландец Конор Макгрегор заявил, что возвращается к Абсолютному бойцовскому чемпионату
Об этом он написал в twitter
"Детка, я дома", - написал ирландец, который не дрался в октагоне с ноября 2016 года, когда завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, победив Эдди Альвареса. В начале этого года Макгрегора лишили чемпионского пояса и отдали его россиянину Хабибу Нурмагомедову. Ожидается, что в конце года состоится титульный поединок Нурмагомедова и Макгрегора. Соперником победителя может стать американец Дастин Порьє.
Honey i'm home pic.twitter.com/Mx1fJLKLmX— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 августа 2018 г.
- Ранее суд в США вынес приговор по делу о нападении Макгрегора на автобус с другими бойцами UFC.
- 4 апреля Макгрегор напал на автобус с другими бойцами UFC, в котором находился россиянин Хабиб Нурмагомедов. Ирландец разбивал стекло тележкой и травмировал Майкла Кьезу и Рэя Борга, которые не смогли принять участие в турнире.
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