Ирландский боец Макгрегор объявил о возвращении в UFC

2 августа, 2018, 12:31

Ирландец Конор Макгрегор заявил, что возвращается к Абсолютному бойцовскому чемпионату

Об этом он написал в twitter

"Детка, я дома", - написал ирландец, который не дрался в октагоне с ноября 2016 года, когда завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, победив Эдди Альвареса. В начале этого года Макгрегора лишили чемпионского пояса и отдали его россиянину Хабибу Нурмагомедову. Ожидается, что в конце года состоится титульный поединок Нурмагомедова и Макгрегора. Соперником победителя может стать американец Дастин Порьє.

Ранее суд в США вынес приговор по делу о нападении Макгрегора на автобус с другими бойцами UFC.

4 апреля Макгрегор напал на автобус с другими бойцами UFC, в котором находился россиянин Хабиб Нурмагомедов. Ирландец разбивал стекло тележкой и травмировал Майкла Кьезу и Рэя Борга, которые не смогли принять участие в турнире.

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