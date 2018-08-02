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Ирландский боец Макгрегор объявил о возвращении в UFC


фото: twitter
Ирландец Конор Макгрегор заявил, что возвращается к Абсолютному бойцовскому чемпионату

Об этом он написал в twitter

"Детка, я дома", - написал ирландец, который не дрался в октагоне с ноября 2016 года, когда завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, победив Эдди Альвареса. В начале этого года Макгрегора лишили чемпионского пояса и отдали его россиянину Хабибу Нурмагомедову. Ожидается, что в конце года состоится титульный поединок Нурмагомедова и Макгрегора. Соперником победителя может стать американец Дастин Порьє.

  • Ранее суд в США вынес приговор по делу о нападении Макгрегора на автобус с другими бойцами UFC.
  • 4 апреля Макгрегор напал на автобус с другими бойцами UFC, в котором находился россиянин Хабиб Нурмагомедов. Ирландец разбивал стекло тележкой и травмировал Майкла Кьезу и Рэя Борга, которые не смогли принять участие в турнире.

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