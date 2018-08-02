Иран планирует провести масштабные учения в Персидском заливе в ближайшие 48 часов, - CNN

2 августа, 2018, 10:12

Иранский Корпус стражей исламской революции планирует в ближайшие 48 часов начать масштабные военные учения в Персидском заливе

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По данным телеканала, обучение могут быть направлены на демонстрацию возможности перекрыть Ормузский пролив.

По словам собеседников телеканала, американская сторона следит за передвижением иранских войск и продолжит сотрудничество с союзниками.

Отмечается, что Иран намерен провести более масштабные учения, чем обычно. Кроме того, время проведения подобных учений также избрано непривычно: обычно, они проходят намного позже в году.

По оценкам США, в них могут быть задействованы сотни военнослужащих, более 100 кораблей, а также воздушные и наземные силы, включая системы противоракетной обороны.

Ормузский пролив, связывающий Персидский залив с Аравийским морем, стратегически важен для поставки энергоресурсов.

Сейчас в Персидском заливе лишь один американский военный корабль USS The Sullivans.

Отношения между Ираном и США обострились после выхода Вашингтона из соглашения относительно иранской ядерной программы и возобновление санкций против Тегерана. Дональд Трамп назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что он ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Историческое ядерное соглашение от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранениюя ядерных материалов.

Ранее президент Ирана Хассан Рухани пригрозил США, что "война с Ираном - это мать всех войн" и попросил президента Трампа "не дергать льва за хвост".