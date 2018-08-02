Имеем все доказательства, что Савченко и Рубан готовили масштабный теракт в Киеве, - Луценко
Об этом во время брифинга заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает Еспресо.TV.
"Следствие по делу народного депутата Украины Савченко и гражданина Рубана закончено. Мы во время следствия получили все необходимые доказательства, которые подтверждают первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы путем использования оружия, которое было предоставлено злоумышленникам с ведома российских офицеров на территории "ДНР" после консультаций, которые Савченко провела с Захарченко", - подчеркнул он.
По словам Луценко, теперь начинается следующий этап следствия - выполнение статьи 290 УПК, то есть ознакомление подозреваемых, их защитников с материалами досудебного следствия.
После завершения этой процедуры дело направят в суд. Согласно прогнозов Генпрокурора, суд должен начаться в этом году и войти в активную фазу.
- 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана. 12 марта СБУ вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.
- 15 мая, Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания Надежды Савченко под стражей до 13 июля. 22 мая Апелляционный суд Киева оставил Савченко под стражей.
- Савченко прошла допрос на полиграфе, который показал, что она лично готовила насильственное свержение конституционного строя.
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