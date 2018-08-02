Имеем все доказательства, что Савченко и Рубан готовили масштабный теракт в Киеве, - Луценко

2 августа, 2018, 13:21

Следствие имеет доказательства, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан готовили теракт в Киеве

Об этом во время брифинга заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает Еспресо.TV.

"Следствие по делу народного депутата Украины Савченко и гражданина Рубана закончено. Мы во время следствия получили все необходимые доказательства, которые подтверждают первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы путем использования оружия, которое было предоставлено злоумышленникам с ведома российских офицеров на территории "ДНР" после консультаций, которые Савченко провела с Захарченко", - подчеркнул он.

По словам Луценко, теперь начинается следующий этап следствия - выполнение статьи 290 УПК, то есть ознакомление подозреваемых, их защитников с материалами досудебного следствия.

После завершения этой процедуры дело направят в суд. Согласно прогнозов Генпрокурора, суд должен начаться в этом году и войти в активную фазу.