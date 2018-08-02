Возглавляемая США коалиция готовится к финальной битве с "ИГ" в Сирии

2 августа, 2018, 16:42

Возглавляемая США коалиция, которая борется с террористами "Исламского государства" в течение последних четырех лет, приближается к последнему анклаву "ИГ" на востоке Сирии и ожидает, что битва будет жесткой

Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленных офицеров США.

Более 1000 боевиков "ИГ" (в том числе ряд иностранных наемников) скрываются в городе Хаджин на востоке Сирии, недалеко от иракской границы, заявил генерал-майор британской армии Феликс Гедни, который является заместителем командующего по стратегии и поддержке кампании США по разгрому "Исламского государства".

"С чем мы ожидаем столкнуться - тяжелое ядро боевиков "ИГ", которые обустраивают и готовят свое боевое пространство", - сказал Гедни журналистам в Пентагоне на этой неделе.

"Поскольку это одна из последних областей, которые они удерживают, мы думаем, что попытка вытеснения их из этой области будет тяжелой", - сказал он.

Гедни сказал, что Сирийские демократические силы, поддерживаемый США альянс сирийских курдов и арабских боевиков, уже позволили некоторым гражданским конвоям покинуть Хаджин. Но боевики "Исламского государства", как считают, не дают людям покинуть город с целью использовать их как живой щит, отметил он.

СДС ведет борьбу против "Исламского государства" на местах и будет вести наступление на Хаджин. Соединенные Штаты будут в основном оказывать поддержку с воздуха.

Гедни не думает, что войска коалиции столкнутся с российскими или сирийскими войсками во время финальной битвы. Обе стороны, как правило, используют реку Евфрат как разделительную линию — коалиция действует на восток от реки, в то время как российские и сирийские силы действуют на западе. Обе стороны регулярно общаются по "линии конфликтных ситуаций" - специальному телефону, который звонит в штаб-квартиру коалиции в Катаре.

Эксперты говорят, что битва при Хаджине может ознаменовать конец миссии коалиции в Сирии, если не ликвидации "Исламского государства" в целом. Еще несколько анклавов группировки остаются на запад от Евфрата, в окружении территории, удерживаемой сирийским режимом.

ИГИЛ потеряла 99,5% своей территории в Ираке и Сирии. На своем пике в 2014 году протогосударство "ИГ" имело 34 тыс. квадратных миль земли.

США и партнеры по коалиции начали кампанию против "Исламского государства" в конце 2014 года. Понадобилось три года, чтобы вытеснить группу из Ракки, де-факто столицы самопровозглашенного халифата.

Оценки количества жертв в войне коалиции против группировки сильно различаются. По данным сирийской обсерватории по правам человека, не менее 3250 человек были убиты, среди них 1130 гражданских лиц, но другие группы говорят, что общее число выше.

Тем не менее, есть доказательства того, что воинственная группа эффективно переместилась в подполье и свободно работает ночью. Считается, что некоторые бойцы сбрили бороды и попытались слиться с гражданским населением.

Недавние взрывы террористов-смертников в других частях Сирии показывают, что группировка все еще способна осуществлять разрушительные атаки.

Гедни, британский генерал, сказал, что военная коалиция будет продолжать обеспечивать безопасность в районах, освобожденных от "Исламского государства".

Президент США Дональд Трамп выразил скептицизм по поводу участия Америки в восстановлении территорий, которые ранее принадлежали "ИГ".

Только после того, как стабилизация произойдет, мы обеспечим долгосрочное поражение "ИГ", - сказал Гедни.