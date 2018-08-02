Во Львове скандал из-за занятия по йоге в храме

2 августа, 2018, 12:23

Во Львове 29 июля в Доме органной и камерной музыки провели занятия по йоге

Об этом сообщает издание "Твой город".

Занятия по йоге проводили в день празднования 1030-летия крещения Руси.

Как рассказал заместитель директора органного зала Тарас Демко, занятия по йоге было бесплатным социальным проектом, в котором мог принять участие каждый желающий. По его словам, с организаторами занятия предварительно проговорили, что во время него не будет никаких провокационных поз, люди будут просто медитировать под тихую музыку, фонограмму.

Бывшая консультантка по коммуникациям Львовской архидиецезии РКЦ Елена Кулыгина на своей странице в Facebook возмутилась такому мероприятию в органном зале.

"Дышите медленнее и попробуйте не употреблять матов. Этого воскресенья, когда Украина на государственном уровне отмечала юбилей крещения Руси, который вернул Украину к европейскому и христианскому цивилизационному развитию, Львов снова повернулся задницей к этому выбору. В католическом храме Марии Магдалены, который сейчас используется властью как Львовский органный зал, состоялись образцово-показательные занятия йогой. В храме!", - написала она.

Администрация органного зала извинилась, что задела чувства верующих проведением занятия по йоге в храме.

"В первую очередь просим прощения у всех, у кого проведения события с элементами йоги в органном зале вызвало возмущение. Команда органного зала понимает и признает, что сакральное сооружение имеет свою атмосферу и правила, которые нужно уважать. Стремясь привлекать лучшие мировые практики в развитии органного зала, к сожалению, случаются недоразумения. Эту ситуацию команда органного зала возьмет как опыт для недопущения подобных ситуаций в будущем. Спасибо всем, кто обратил на это внимание", – сообщила администрация.