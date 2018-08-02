Ватикан полностью отказался признавать приемлемость смертной казни

2 августа, 2018, 19:31

Римско-католическая церковь официально изменила свое учение о смертной казни, признав смертную казнь неприемлемой при любых обстоятельствах

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ватикан изменил положение, чтобы отобразить полное неприятие смертной казни папой Франциском. Смертная казнь является неприемлемой, потому что "атакует" неприкосновенность и достоинство человека, говорится в заявлении понтифика.

Ранее положение Римско-католической церкви допускало обращение к смертной казни, "если это единственный возможный путь защиты человеческих жизней от несправедливого агрессора".

Папа Франциск неоднократно призывал к международному запрету смертной казни. Понтифик заявлял, что общество сейчас имеет другие достаточные возможности бороться с преступностью.