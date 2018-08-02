В Зимбабве в массовых беспорядках погибло трое человек

2 августа, 2018, 11:34

В среду, 1 августа, в столице Зимбабве Хараре в результате столкновений между сторонниками оппозиции и правительственными силами погибли по меньшей мере три человека

Как сообщает The Guardian, военные и полиция применили против протестующих огнестрельное оружие, слезоточивый газ и водяные пушки. К середине дня большая часть центра города превратилась в зону боевых действий в воздухе патрулировали вертолеты, на улицах - бронетранспортеры и вооруженные солдаты.

На улице Хараре вывели военных, после того как полиция оказалась неспособной разогнать митингующих, которые протестуют против "сфальсифицированных" результатов исторических выборов.

Напомним, что 1 августа в столице Зимбабве Хараре начались беспорядки после того, как избирком обнародовал предварительные результаты выборов в Национальную Ассамблею. Согласно данным, правящая партия страны Зимбабве африканский национальный союз получила две трети мест в парламенте страны.

Объявление итогов президентских выборов откладывается. Оппозиция обвиняет избирательную комиссию в том, что она затягивает с объявлением результатов выборов, чтобы отдать голоса правящей партии.