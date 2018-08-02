В Италии рассказали подробности о банде вербовщиков боевиков на Донбасс

2 августа, 2018, 09:54

Итальянские карабинеры идентифицировали вербовщиков наемников для участия в боевых действиях против украинской армии как сторонников ультраправых организаций, и в частности "Лиги" - одной из правящих ныне партий в стране

Об этом пишет La Stampa.

Расследование генуэзской прокуратуры касается всего 15 человек. Правоохранителям удалось арестовать трех вербовщиков, в двух из которых гражданство Албании и Молдовы. По еще трем человекам, которые, скорее всего, в настоящее время находятся на Донбассе, был применен заочный арест.

Правоохранители по постам в соцсети Андреа Пальмери, одного из бывших активистов ультраправой организации "Бульдоги", выяснили, что он занимается вербовкой и финансированием пророссийских наемников в зоне конфликта в восточной Украине. Пальмери и сейчас, вероятно, находится в России или на оккупированном востоке Украины.

Второй - бывший солдат, 34-летний Антонио Катальдо. Он имел опыт войны в Ливии, где он был похищен и освобожден в 2008 году, учился в России и прошел курсы на Панаме.

В списке подозреваемых также Габриэле Каругати, бывший охранник торгового центра, сын лидера "Лиги" в муниципалитете Кайрате: на Facebook он подтверждает, что живет в Донецке и демонстрирует фото в камуфляже.

Среди подозреваемых рекрутеров арестован Владимир Вербичи и женщина российского происхождения с молдавскими паспортами. Еще один задержанный - гражданин Албании.