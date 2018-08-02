В Японии престижный медуниверситет 8 лет занижал женщинам вступительные оценки

2 августа, 2018, 23:11

Один из самых престижных медицинских университетов Японии - Токийский медуниверситет - обвинили в искусственном занижении женщинам оценок на вступительных экзаменах

Об этом сообщает ВВС.

Наибольшая ежедневная газета Японии Yomiuri Shimbun опубликовала доклад, посвященный изучению поступающих. По данным издания, Токийский медуниверситет начал изменять результаты в 2011 году, чтобы гарантировать поступление на обучение не более 30% абитуриентов-женщин.

Газета сообщает, что в 2018 году в университет поступил 141 человек и только 30 женщин. Издание цитирует источник, согласно которому должностные лица учебного заведения договорились сократить количество женщин-абитуриентов из-за беспокойства, что выпускники-женщины не будут заниматься медицинской практикой.

"Многие женщины, которые закончили обучение, в конечном итоге оставляют медицинскую практику, чтобы рожать и воспитывать детей", - сказал собеседник издания.

В 2010 году, до начала вмешательства в результаты вступительных экзаменов, количество женщин среди студентов составляло около 40%.

Скандал получил широкую огласку, поскольку активное участие женщин в экономике страны стало ключевой задачей программы премьер-министра Синдзо Абэ. Исследования показывают, что только 12,4% законодателей, чиновников и менеджеров в Японии - женщины.

Токийский медицинский университет уже был под следствием по обвинению в подкупе чиновника министерства образования Футоши Сано. Правоохранители подозревают, что чиновник помог университету получить грант в обмен на вступление его сына. Именно во время этого расследования была обнаружена гендерная дискриминация.