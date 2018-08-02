В Японии престижный медуниверситет 8 лет занижал женщинам вступительные оценки
Об этом сообщает ВВС.
Наибольшая ежедневная газета Японии Yomiuri Shimbun опубликовала доклад, посвященный изучению поступающих. По данным издания, Токийский медуниверситет начал изменять результаты в 2011 году, чтобы гарантировать поступление на обучение не более 30% абитуриентов-женщин.
Газета сообщает, что в 2018 году в университет поступил 141 человек и только 30 женщин. Издание цитирует источник, согласно которому должностные лица учебного заведения договорились сократить количество женщин-абитуриентов из-за беспокойства, что выпускники-женщины не будут заниматься медицинской практикой.
"Многие женщины, которые закончили обучение, в конечном итоге оставляют медицинскую практику, чтобы рожать и воспитывать детей", - сказал собеседник издания.
В 2010 году, до начала вмешательства в результаты вступительных экзаменов, количество женщин среди студентов составляло около 40%.
Скандал получил широкую огласку, поскольку активное участие женщин в экономике страны стало ключевой задачей программы премьер-министра Синдзо Абэ. Исследования показывают, что только 12,4% законодателей, чиновников и менеджеров в Японии - женщины.
Токийский медицинский университет уже был под следствием по обвинению в подкупе чиновника министерства образования Футоши Сано. Правоохранители подозревают, что чиновник помог университету получить грант в обмен на вступление его сына. Именно во время этого расследования была обнаружена гендерная дискриминация.
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