В суд передали дело в отношении подозреваемых в шести терактах

2 августа, 2018, 18:48

В суд передали дело членов преступной группировки, которым инкриминируют совершенные шесть терактов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В конце прошлого года полицейские задержали трех мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. Молодые люди вместе с другими особами организовались в преступную группу для совершения на территории Украины тяжких и особо тяжких преступлений.

Всего членам группы инкриминируется совершение 27 преступлений. В частности, совершение шести террористических актов, в одном случае - это покушение на убийство. Событие произошло 24 августа 2017 года на улице Грушевского. Злоумышленники бросили в сторону прохожих гранату. Телесные повреждения разной степени получили три человека.

Также мужчины подозреваются во взрыве на территории посольства США в Киеве в ночь на 8 июня 2017 года. В результате взрывов никто не пострадал.

Кроме того, следователями установлена причастность этой группы лиц к совершению трех преступлений, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды. Злоумышленникам инкриминируют участие в правонарушениях, связанных с осквернением и уничтожением религиозных святынь, а также повреждение объектов культурного наследия.

Во время задержания участников ОПГ было изъято огнестрельное оружие и боевые гранаты, которые должны были быть использованы во время совершения новых преступлений.

Нацполиция направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей этих преступлений. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.