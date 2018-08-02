В России задержали кота-наркодиллера, который нес "товар" в тюрьму
2 августа, 2018, 14:57
Тульские полицейские перехватили кота, который нес наркотики в колонию в ошейнике со специальной нычкой
Об этом говорится на сайте МВД РФ.
В Новомосковске Тульской области сотрудники полиции задержали кота с наркотиками, который должен был пронести запрещенные вещества в колонию №6. Раньше кот жил на территории колонии, но один из заключенных забрал его после того, как вышел на волю.
Коту изготовили ошейник для переноски наркотиков. Полицейские нашли в ошейнике 5,79 грамм гашиша и 1,56 грамм амфетамина.
После задержания кота полицейские также задержали 32-летнего мужчину и 22-летнюю девушку. Против них возбудили дело о незаконном сбыте наркотических средств.
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