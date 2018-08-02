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В Одессе мужчину смыло с пирса во время шторма, спасатели до сих пор ищут


фото: Думская
В среду, 1 июля, в Одессе на пляже 10-й станции Фонтана волна смыла с пирса мужчину

Об этом сообщает "Думская".

Мужчину унесло волной с пирса во время сильного шторма. Ему на помощь бросились спасатели, однако из-за сильного шторма они ничего не могли сделать.

Как сообщается, тело до сих пор не найдено, спасатели продолжают поиски.

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"Возле берега штормит, и причалы заливает волнами. На пляже с десяток пацанов, которые собирают деньги за топчаны, и нет ни одного, который стоит у пирса и запрещает любознательным гулять на пирсе во время шторма. Нет ни одного объявления о запрете... Администрации пляжа все до лампочки", - прокомментировал инцидент один из свидетелей.

 
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