В Одессе мужчину смыло с пирса во время шторма, спасатели до сих пор ищут

2 августа, 2018, 10:58

В среду, 1 июля, в Одессе на пляже 10-й станции Фонтана волна смыла с пирса мужчину

Об этом сообщает "Думская".

Мужчину унесло волной с пирса во время сильного шторма. Ему на помощь бросились спасатели, однако из-за сильного шторма они ничего не могли сделать.

Как сообщается, тело до сих пор не найдено, спасатели продолжают поиски.

"Возле берега штормит, и причалы заливает волнами. На пляже с десяток пацанов, которые собирают деньги за топчаны, и нет ни одного, который стоит у пирса и запрещает любознательным гулять на пирсе во время шторма. Нет ни одного объявления о запрете... Администрации пляжа все до лампочки", - прокомментировал инцидент один из свидетелей.