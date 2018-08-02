В киевском метро 3 августа ограничат вход на несколько станций
2 августа, 2018, 13:09
3 августа в Киеве ограничат вход на 3 станции метро в связи с футбольным матчем в НСК "Олимпийский"
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Отмечается, что с 18:00 до 19:00 не будет работать станция "Олимпийская", станция "Площадь Льва Толстого" закроется на вход, а "Дворец спорта" на выход.
Кроме того, после 20:30 возможно ограничение входа на эти станции.
В метро подчеркнули, что режим работы станций меняют ради безопасности пассажиров.Администрация метрополитена просит обратить внимание на изменение работы станции и спланировать свои маршруты.
Друзья!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 2 августа 2018 г.
Обратите внимание на режим работы станций и спланируйте свои маршруты. pic.twitter.com/Vw7firXSVi
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-