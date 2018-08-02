В Киеве высокий уровень загрязнения воздуха: названы улицы, которые лучше избегать
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Отмечается, что к 3 августа в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Это, в частности, антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха.
Таким образом, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 - 6 среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы.
"Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 – 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспектов и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская", - подытожили в ГСЧС.
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