В Киеве высокий уровень загрязнения воздуха: названы улицы, которые лучше избегать

2 августа, 2018, 08:50

В столице Украины зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха, что связано с погодой

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что к 3 августа в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Это, в частности, антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха.

Таким образом, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 - 6 среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы.

"Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 – 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспектов и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская", - подытожили в ГСЧС.