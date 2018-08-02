В Киеве служебная собака помогла полицейским раскрыть преступление

2 августа, 2018, 08:42

В Киеве служебный пес помог полицейским найти злоумышленника, который поджег авто

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что мужчина решил поджечь авто киевлянина и облил его бензином. Однако, часть легковоспламеняющейся жидкости попала и на самого злоумышленника, поэтому он поджег себя вместе с машиной. Но ему удалось скрыться с места происшествия.

36-летний киевлянин обратился в полицию и сообщил, что на улице Золотоношской горит его автомобиль.

На месте происшествия правоохранители обнаружили обувь и часы. Служебная собака по кличке Метис-Миф взял след и привел полицейских к дому, где скрывался злоумышленник.

Во дворе частного дома оперативники задержали мужчину с ожогами рук. Им оказался 32-летний уроженец Херсонской области, который ранее отбывал наказание за различные преступления. Два года назад он освободился из мест лишения свободы.

Правоохранители также установили, что накануне между родственником задержанного и владельцем авто произошел конфликт. В итоге мужчина приобрел канистру бензина и поджег автомобиль оппонента.

Палию объявлено о подозрении по части второй статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.