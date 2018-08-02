В Киеве служебная собака помогла полицейским раскрыть преступление
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что мужчина решил поджечь авто киевлянина и облил его бензином. Однако, часть легковоспламеняющейся жидкости попала и на самого злоумышленника, поэтому он поджег себя вместе с машиной. Но ему удалось скрыться с места происшествия.
36-летний киевлянин обратился в полицию и сообщил, что на улице Золотоношской горит его автомобиль.
На месте происшествия правоохранители обнаружили обувь и часы. Служебная собака по кличке Метис-Миф взял след и привел полицейских к дому, где скрывался злоумышленник.
Во дворе частного дома оперативники задержали мужчину с ожогами рук. Им оказался 32-летний уроженец Херсонской области, который ранее отбывал наказание за различные преступления. Два года назад он освободился из мест лишения свободы.
Правоохранители также установили, что накануне между родственником задержанного и владельцем авто произошел конфликт. В итоге мужчина приобрел канистру бензина и поджег автомобиль оппонента.
Палию объявлено о подозрении по части второй статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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