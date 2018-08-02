В Киеве посреди улицы дотла сгорели две машины

2 августа, 2018, 14:34

В Дарницком районе столицы полностью выгорели два автомобиля

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

На улице Княжий Затон во дворе многоэтажки дотла выгорели два автомобиля: Сhevrolet Aveo и Porsche Macan.

По предварительной информации, сначала загорелся "Порш", а затем огонь перекинулся на припаркованный рядом "Шевроле". Причины возгорания будет устанавливать следствие.