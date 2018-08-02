В Киеве подстрелили активиста, который перекрывал дорогу

2 августа, 2018, 08:08

В Киеве активисту, который перекрыл дорогу в Святошинском районе, стреляли в ногу из пневматического оружия

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители установили, что участники перекрыли дорогу на улице Туполева, однако такие действия возмутили одного из водителей. Мужчина вышел из "Volkswagen" и выстрелил киевлянину в ногу. После этого он уехал с места происшествия. Пострадавшему, у которого касательное ранение, оказали медицинскую помощь.

Сотрудники полиции опрашивают свидетелей происшествия для установления обстоятельств и причин конфликта. В Киеве ввели план "перехват", все наряды полиции ориентированы на поиски автомобиля.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство начато по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.