В Киеве открыли 11-метровый памятник Илье Муромцу

2 августа, 2018, 15:04

2 августа в Киеве открыли памятник богатырю Илье Муромцу

Об этом сообщается на странице мэра столицы Виталия Кличко в Facebook.

Скульптуру установили в столице, в парке "Муромец". 2 августа представили и первую очередь обновленного парка.

"Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской Лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец будет стоять здесь, на историческом месте, где некогда находилась богатырская застава", - отметил Кличко.

Все работы по созданию памятника и благоустройству первой очереди парка осуществлялись за средства меценатов.

Автором памятника является художник-скульптор Владимир Журавель. Позировал скульптору в образе богатыря Василий Вирастюк.

Постамент 11 метров высотой - вместе с гранитным холмом и постаментом.

Добавляется, что скульптуру Ильи Муромцу создали по уникальной технологии, которая до этого не использовали для работ такого большого размера.

"Это уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям. Его части отливали в формах, изготовленных с помощью 3D принтера. Такого - для скульптуры большого размера в Украине еще не делали! Чтобы ускорить процесс, который мог занять несколько лет, талантливому скульптору Владимиру Журавлю пришлось изобрести такую уникальную технологию", - рассказал Виталий Кличко.