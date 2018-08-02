В Киеве открыли 11-метровый памятник Илье Муромцу
Об этом сообщается на странице мэра столицы Виталия Кличко в Facebook.
Скульптуру установили в столице, в парке "Муромец". 2 августа представили и первую очередь обновленного парка.
"Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской Лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец будет стоять здесь, на историческом месте, где некогда находилась богатырская застава", - отметил Кличко.
Все работы по созданию памятника и благоустройству первой очереди парка осуществлялись за средства меценатов.
Автором памятника является художник-скульптор Владимир Журавель. Позировал скульптору в образе богатыря Василий Вирастюк.
Постамент 11 метров высотой - вместе с гранитным холмом и постаментом.
Добавляется, что скульптуру Ильи Муромцу создали по уникальной технологии, которая до этого не использовали для работ такого большого размера.
"Это уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям. Его части отливали в формах, изготовленных с помощью 3D принтера. Такого - для скульптуры большого размера в Украине еще не делали! Чтобы ускорить процесс, который мог занять несколько лет, талантливому скульптору Владимиру Журавлю пришлось изобрести такую уникальную технологию", - рассказал Виталий Кличко.
- Напомним, в июле мэр Киева Виталий Кличко открыл после капитального ремонта вторую очередь парка “Наталка”.
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