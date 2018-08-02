В Харькове горит памятник архитектуры - здание инженерно-педагогической академии
Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Харьковской области.
Сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 поступило в 15:07. На момент прибытия пожарных огонь охватил конструкции чердака, перекрытия и крышу здания. Кроме того, огонь по пустотам внутренних конструкций распространился на помещение 2 этажа. Общая площадь пожара составила около 1300 кв. м.
Руководитель тушения пожара объявил повышенный номер сложности. Всего к месту пожара были отправлены 13 пожарных отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 2 аварийно-спасательных автомобиля и другую спецтехнику. На пожаре были задействованы около 96 сотрудников ГСЧС. В 18:00 пожар был локализован, но не ликвидирован, тушение огня продолжалось.
Корпус, в котором произошел пожар, является памятником архитектуры "Химический корпус Харьковского университета". В его помещениях было немало деревянных конструкций.
Из-за пожара была перекрыта часть улицы вблизи, оттуда эвакуировали автомобили.
Третий этаж четвертого корпуса УИПА, что горит, оборудован учебными аудиториями из деревянных конструкций pic.twitter.com/XTZlDoVeDo— @XAPKIB (@XAPKIB) 2 августа 2018 г.
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