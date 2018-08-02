В Харькове горит памятник архитектуры - здание инженерно-педагогической академии

2 августа, 2018, 22:44

В четверг, 2 августа, в Харькове произошел пожар в историческом здании Украинской инженерно-педагогической академии по ул. Университетской, 12

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 поступило в 15:07. На момент прибытия пожарных огонь охватил конструкции чердака, перекрытия и крышу здания. Кроме того, огонь по пустотам внутренних конструкций распространился на помещение 2 этажа. Общая площадь пожара составила около 1300 кв. м.

Руководитель тушения пожара объявил повышенный номер сложности. Всего к месту пожара были отправлены 13 пожарных отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 2 аварийно-спасательных автомобиля и другую спецтехнику. На пожаре были задействованы около 96 сотрудников ГСЧС. В 18:00 пожар был локализован, но не ликвидирован, тушение огня продолжалось.

Корпус, в котором произошел пожар, является памятником архитектуры "Химический корпус Харьковского университета". В его помещениях было немало деревянных конструкций.

Из-за пожара была перекрыта часть улицы вблизи, оттуда эвакуировали автомобили.